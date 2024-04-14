Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Fakta Drone Shahed-136, Sukses "Dipakai" Rusia, Kini Jadi Senjata Iran Menyerang Israel

Maruf El Rumi , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |12:33 WIB
Fakta Drone Shahed-136, Sukses
Tampilan drone Shahed136 yang menjadi senjata Iran menyerang Israel. (Foto: armyrecognition)
A
A
A

TEHRAN - Perang Iran-Israel melibatkan teknologi canggih dengan kemampuan diakui dunia internasional. Salah satunya adalah drone Shahed-136. Drone ini menjadi salah satu senjata Iran dalam menyerang pertahanan udara Israel di serangan, Minggu (14/4/2024) dini hari.

Pada awal tahun 2020 mereka digunakan kelompok Houthi di Yaman. Menurut informasi yang dirilis pemerintah Ukraina pada 23 Oktober 2022, Rusia telah memesan 2.400 drone bunuh diri Shahed-136 buatan Iran dari Iran.

Spesifikasi Drone Shahed-136

Shahed-136 adalah amunisi buatan Iran biasa disebut drone bunuh diri atau kamikaze yang dikembangkan dan diproduksi Perusahaan Industri Manufaktur Pesawat Iran (HESA). Perusahaan ini didirikan pada 1976, milik Organisasi Industri Penerbangan Iran (IAIO) dan berlokasi di Shahin Shahr, Isfahan.

Drone ini dirancang untuk melakukan serangan darat. Shahed-136 digunakan dalam tiga model angkatan bersenjata Iran: kendaraan anti-personil dan lapis baja, anti-benteng, dan pencari radar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/18/3071386/organisasi_hizbullah-v58U_large.jpg
Hizbullah Terancam Krisis Pemimpin, Calon Pengganti Hassan Nasrallah DIkabarkan Dibunuh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/18/2997881/kondisi-iran-di-kota-teheran-dan-isfahan-normal-tidak-ada-kepanikan-NHQti37Fa6.jpg
Kondisi Iran di Kota Teheran dan Isfahan Normal, Tidak Ada Kepanikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/18/2997416/iran-jika-serangan-kami-lebih-kuat-israel-tak-bersisa-5KxufvLGW3.jpg
Iran: Jika Serangan Kami Lebih Kuat, Israel Tak Bersisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/18/2997387/mengulik-sejarah-permusuhan-iran-dengan-israel-xmI3RXWh3L.jpg
Mengulik Sejarah Permusuhan Iran dengan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/18/2996699/8-rudal-iran-untuk-menyerang-israel-nomor-1-bisa-saling-komunikasi-lZTzRwdvJb.jpg
8 Rudal Iran untuk Menyerang Israel, Nomor 1 Bisa Saling Komunikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/18/2995900/5-negara-bantu-israel-redam-ratusan-rudan-dan-drone-iran-hasilnya-99-berhasil-dijatuhkan-n7zLJTsolx.jpg
5 Negara Bantu Israel "Redam" Ratusan Rudal dan Drone Iran, Hasilnya 99% Berhasil Dijatuhkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement