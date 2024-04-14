Fakta Drone Shahed-136, Sukses "Dipakai" Rusia, Kini Jadi Senjata Iran Menyerang Israel

TEHRAN - Perang Iran-Israel melibatkan teknologi canggih dengan kemampuan diakui dunia internasional. Salah satunya adalah drone Shahed-136. Drone ini menjadi salah satu senjata Iran dalam menyerang pertahanan udara Israel di serangan, Minggu (14/4/2024) dini hari.

Pada awal tahun 2020 mereka digunakan kelompok Houthi di Yaman. Menurut informasi yang dirilis pemerintah Ukraina pada 23 Oktober 2022, Rusia telah memesan 2.400 drone bunuh diri Shahed-136 buatan Iran dari Iran.

Spesifikasi Drone Shahed-136

Shahed-136 adalah amunisi buatan Iran biasa disebut drone bunuh diri atau kamikaze yang dikembangkan dan diproduksi Perusahaan Industri Manufaktur Pesawat Iran (HESA). Perusahaan ini didirikan pada 1976, milik Organisasi Industri Penerbangan Iran (IAIO) dan berlokasi di Shahin Shahr, Isfahan.

Drone ini dirancang untuk melakukan serangan darat. Shahed-136 digunakan dalam tiga model angkatan bersenjata Iran: kendaraan anti-personil dan lapis baja, anti-benteng, dan pencari radar.