HOME NEWS INTERNATIONAL

Konflik Semakin Memanas, Ini 5 Senjata Militer Iran yang Ditakuti Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |12:05 WIB
Konflik Semakin Memanas, Ini 5 Senjata Militer Iran yang Ditakuti Israel
Drone Shahed-136 iran.
A
A
A

JAKARTA – Serangan besar-besaran yang dilancarkan Iran terhadap Israel pada Minggu, (14/4/2024) membuka potensi konflik yang lebih luas di wilayah Timur Tengah, bahkan mungkin memicu pecahnya perang baru yang dahsyat.

Meski di atas kertas israel dianggap memiliki persenjataan yang lebih canggih dan lebih baik, terutama dengan dukungan dari sekutu Baratnya seperti Amerika Serikat (AS), persenjataan dan kekuatan militer Iran tidak bisa dipandang enteng.

Iran adalah salah satu kekuatan militer terkuat di Timur Tengah bersama Israel. Setelah lama mendapat sanksi dan embargo dari Amerika Serikat, Iran telah mengembangkan persenjataan militernya sendiri di dalam negeri yang mampu menyaingi persenjataan Barat, termasuk drone dan rudal balistik.

Beberapa persenjataan Iran bahkan membuat Israel khawatir dan takut untuk menghadapinya:

1. Rudal balistik Shabab-4 

Iran adalah negara dengan kemampuan rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Program rudal Iran saat ini, yang dikembangkan bersama Libya dan Korea Utara, memiliki berbagai macam senjata dan dapat mencapai Israel juga target lain.

Salah satu rudal balistik ini adalah Shabab-4 yang mampu mencapai target sejauh 3.862 km. Selain itu, ada Sejil 3 dengan berat 38.000 kg dan memiliki jangkauan maksimum 4.000 km.

2. Rudal Jelajah Abu Mahdi

Rudal jelajah yang diluncurkan pada Agustus 2020 ini memiliki panjang 6 meter, lebar 0,55 meter, berat 1.650 kilogram, lebar sayap 3,1 meter, dan hulu ledak seberat 410 kilogram. Abu Mahdi bertenaga turbojet Toloue buatan Iran dapat terbang dengan kecepatan subsonik sekitar 900 kilometer per jam dan memiliki jangkauan lebih dari 1.000 kilometer, hampir tiga kali lipat dari rudal jelajah generasi sebelumnya yang dimiliki angkatan laut Iran.

Halaman:
1 2 3
      
