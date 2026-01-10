Momen Dasco Telepon Prabowo Sambungkan ke Purbaya di Rakor Bencana Sumatera

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menelepon langsung Presiden Prabowo Subianto di sela rapat koordinasi antara Satgas Pemerintah dan Satgas DPR RI di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Hal ini berkaitan dengan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Awalnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan soal bantuan dana dari pemerintah pusat kepada wilayah terdampak bencana, khususnya di Aceh. Sejak 2 Januari 2026, pemerintah pusat telah mengirim dana kepada pemerintah daerah untuk penanganan bencana.

"Kami kirim ke semua daerah di Aceh ya, tanggal 2 itu sudah kita kirim semua provinsi Rp147 miliar. Aceh Barat Rp50 miliar, dan lain-lain. Tamiang seperti saya bilang tadi. Sampai Kota Subulussalam itu Rp20 miliar ya. Kita kirim, sudah kirim di bulan Januari itu untuk Aceh saja Rp1,279 triliun," kata Purbaya.

Dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, Purbaya meyakini permasalahan penanganan pascabencana tidak melulu soal uang saja. Dia menegaskan, setiap bulan pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana tambahan kepada daerah terdampak.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, sedikit menyela paparan yang sedang disampaikan Purbaya. Ia meminta Purbaya agar tidak memotong TKD Provinsi Aceh.