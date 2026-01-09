Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Korban Bencana Sumatera: 1.182 Orang Tewas, 145 Hilang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |17:17 WIB
Update Korban Bencana Sumatera: 1.182 Orang Tewas, 145 Hilang
Bencana di Sumatera (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 1.182 orang tewas dalam bencana di Sumatera. Data tersebut merupakan hasil pemutakhiran terakhir pada Jumat (9/1/2026).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan terdapat penambahan korban jiwa yang berhasil ditemukan dalam dua hari terakhir. Rinciannya, di Aceh Utara (1 jiwa), Langkat (2 jiwa), dan Tapanuli Tengah (1 jiwa).

“Sehingga ini menambah jumlah total korban jiwa bencana Sumatera yang meninggal dunia menjadi 1.182 jiwa,” kata Abdul Muhari, Jumat (9/1/2026).

Sementara itu, sebanyak 145 orang masih dinyatakan hilang akibat bencana di Sumatera. Rinciannya, 31 orang dari Provinsi Aceh, 42 orang dari Sumatera Utara, dan 72 orang dari Sumatera Barat.

“Kemudian untuk korban hilang ini sudah terus kami validasi dan sesuaikan. Per hari ini jumlahnya menjadi 145 jiwa,” jelasnya.

