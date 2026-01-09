Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pencarian Korban Bencana di Sumut-Sumbar Dihentikan, Ratusan Orang Masih Hilang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |17:08 WIB
Pencarian Korban Bencana di Sumut-Sumbar Dihentikan, Ratusan Orang Masih Hilang
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, proses pencarian korban bencana di Sumatera Utara dan Sumatera Barat dihentikan. Namun, tim SAR gabungan akan tetap bersiaga di lokasi.

“Untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, proses pencarian ini sudah dihentikan, tetapi tim SAR masih terus siaga,” ucap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Jumat (9/1/2026).

Abdul mengatakan tim SAR hanya akan melakukan pencarian ketika mendapatkan informasi dari masyarakat terkait lokasi yang diduga terdapat korban.

“Artinya, jika ada informasi dari masyarakat mengenai lokasi atau posisi yang mungkin diidentifikasi sebagai korban, maka tim SAR akan melakukan pencarian di titik tersebut,” ucap Abdul.

Hingga hari ini, bencana di Sumatera menewaskan total 1.182 orang. Rinciannya, 544 orang meninggal dunia di Provinsi Aceh, 374 orang meninggal di Sumatera Utara, dan 264 orang meninggal dunia di Sumatera Barat.

Adapun korban hilang masih berjumlah 145 orang. Tercatat 31 orang di Aceh masih hilang, 42 orang di Sumatera Utara, dan 72 orang masih hilang di Sumatera Barat.

(Arief Setyadi )

      
