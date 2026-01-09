Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kayu Gelondongan Bencana Sumatera Boleh Dimanfaatkan Warga, Mendagri: Jangan Dijual

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |01:02 WIB
Kayu Gelondongan Bencana Sumatera Boleh Dimanfaatkan Warga, Mendagri: Jangan Dijual
Kayu gelondongan di bencana Sumatera (Foto Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak melarang warga memanfaatkan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Warga terdampak musibah dipersilakan memanfaatkan kayu tersebut untuk kepentingan pembangunan hunian.

“Ya prinsipnya sesuai prosedur lah. Artinya kayu-kayu itu sedapat mungkin digunakan kembali untuk kepentingan pembangunan ini, untuk rehabilitasi rekonstruksi ini ya,” ujar Tito dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Namun, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatera itu melarang pemanfaatan kayu tersebut untuk kepentingan komersial.

“Dimaksimalkan seperti itu, cuma prosedurnya jangan sampai melanggar. Jangan sampai nanti dipotong-potong terus dijual untuk komersial,” ucap dia.

Tito mengaku telah melihat langsung warga memanfaatkan kayu tersebut untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat bencana. Ia juga melihat kayu tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas umum.

“Saya sudah melihat sendiri di Langkahan, yang banyak kayu-kayu itu sudah banyak dipakai masyarakat untuk ada yang memperbaiki rumahnya,” ucapnya.

“Dipotong-potong, ada juga yang untuk membangun pagar, kemudian untuk perbaikan masjid, perbaikan sekolah, dan sarana-sarana publik lainnya,” sambungnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194339/mendagri-XRMf_large.jpg
Pemerintah Usul Lumpur Bencana Sumatera untuk Bangun Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194274/satgas_pkh-drH5_large.jpg
Satgas PKH Sebut 12 Perusahaan Diduga Jadi Penyebab Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193884/prabowo-TQRr_large.jpg
Penanganan Bencana Sumatera, Prabowo: Negara Kita Sesungguhnya Memiliki Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193553/bencana-N0DZ_large.jpg
Usai Dibersihkan, Polisi Pastikan SMP dan SMA di Aceh Siap Gelar KBM Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193539/bencana_sumatera-qkW2_large.jpg
17 Ribu Papan Interaktif Digital Terkirim ke Sekolah di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193537/bencana-cDgC_large.jpg
Pembersihan Sekolah di Aceh Dikebut Jelang Semester Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement