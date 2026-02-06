HUT Ke-18 Gerindra, Muzani Serukan Prabowo Presiden Dua Periode!

JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, secara terbuka menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia selama dua periode. Seruan tersebut disampaikan dalam perayaan HUT ke-18 Partai Gerindra yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Di hadapan ribuan kader dan simpatisan, Muzani menyampaikan seruan tersebut dengan gaya khas yang langsung disambut gemuruh peserta.

“Kalau saya mengatakan Gerindra jawabannya menang, Prabowo jawabannya presiden, presiden jawabannya dua periode,” ujar Muzani.

Seruan itu kemudian diulang bersama para peserta. “Gerindra? Menang. Prabowo? Presiden. Presiden? Dua periode.”

Muzani menjelaskan, sejak awal berdirinya Partai Gerindra, Prabowo memiliki visi agar rakyat Indonesia hidup lebih sejahtera dan tersenyum. Menurutnya, kesejahteraan itu hanya bisa terwujud apabila negara hadir menjamin pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat.