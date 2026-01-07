Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Masyarakat Menolak Pilkada Lewat DPRD

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |15:18 WIB
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Masyarakat Menolak Pilkada Lewat DPRD
Survei LSI Denny JA mengungkap mayoritas responden menolak Pilkada lewat DPRD.
A
A
A

JAKARTA – Sebagian besar masyarakat menolak pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilakukan melalui DPRD. Hal ini tercermin dari hasil survei terbaru yang dirilis LSI Denny JA pada Rabu (7/1/2026).

Berdasarkan hasil survei tersebut, ada 66,1% responden yang tidak setuju atau kurang setuju kepala daerah dipilih lewat DPRD. Sementara itu, hanya 28,6% responden yang setuju dan 5,3% responden tidak menjawab terkait kepala daerah dipilih melalui DPRD.

“Jadi 66,1% adalah angka yang besar yang merupakan publik tidak setuju terhadap pilkada DPRD,” kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, saat memaparkan hasil survei di kantor LSI Denny JA di Jakarta Timur, Rabu.

Dari yang tidak setuju pilkada lewat DPRD, ia menyebut ada 65,8% responden laki-laki dan 66,4% responden perempuan.

“Baik laki-laki maupun perempuan, di atas 60% menolak pilkada DPRD,” kata Ardian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194013//pilkada_langsung-S9Ho_large.jpg
Soal Pilkada Langsung atau Lewat DPRD, PKS: Sama-Sama Konstitusional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193785//sekjen_dpp_partai_demokrat_herman_khaeron-6K3n_large.jpg
Wacana Pilkada lewat DPRD, Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192838//dpr-Eiw7_large.jpg
DPR Soroti Wacana Evaluasi Pilkada Bukan Sekadar Kemunduran Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192532//ketua_dpp_gerindra_prasetyo_hadi-WQVX_large.jpg
Prasetyo Hadi Beberkan Alasan Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192524//wakil_ketua_mpr_eddy_soeparno-pNVI_large.jpg
Wakil Ketua MPR Sebut Kepala Daerah Dipilih DPRD Tak Langgar Konstitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192361//sekjen_dpp_partai_gerindra_sugiono-aSeT_large.jpg
Biaya Pilkada Mahal, Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement