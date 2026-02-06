Pesan Prabowo ke Kader Gerindra: Jaga Uang Rakyat dan Tak Lakukan Perbuatan Tercela!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto meminta para kader yang duduk di eksekutif maupun di legislatif, untuk menjaga uang rakyat dan tak melakukan perbuatan tercela.

Hal itu diutarakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat menyampaikan pesan Prabowo di acara syukuran HUT ke-18 Partai Gerindra di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).

"​Iya, terutama Pak Prabowo kemudian berpesan kepada para kader, baik yang ada di eksekutif maupun di legislatif, serta juga teman-teman yang mendapat penugasan di BUMN untuk selalu berhati-hati, mawas diri, dan menjaga uang rakyat, dan tidak melakukan perbuatan tercela," ucap Dasco.

Bahkan, kata Dasco, Prabowo tak segan untuk melakukan tindakan tegas dan tak memberi perlindungan hukum bagi para kader yang terlibat kasus hukum.

"Tadi sudah disampaikan bahwa apabila ada kader yang melakukan, maka kemudian tidak akan mendapat pembelaan, serta perlakuan khusus," tegasnya.