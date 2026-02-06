Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Prabowo ke Kader Gerindra: Jaga Uang Rakyat dan Tak Lakukan Perbuatan Tercela!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |23:08 WIB
Pesan Prabowo ke Kader Gerindra: Jaga Uang Rakyat dan Tak Lakukan Perbuatan Tercela!
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto meminta para kader yang duduk di eksekutif maupun di legislatif, untuk menjaga uang rakyat dan tak melakukan perbuatan tercela.

Hal itu diutarakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat menyampaikan pesan Prabowo di acara syukuran HUT ke-18 Partai Gerindra di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).

"​Iya, terutama Pak Prabowo kemudian berpesan kepada para kader, baik yang ada di eksekutif maupun di legislatif, serta juga teman-teman yang mendapat penugasan di BUMN untuk selalu berhati-hati, mawas diri, dan menjaga uang rakyat, dan tidak melakukan perbuatan tercela," ucap Dasco.

Bahkan, kata Dasco, Prabowo tak segan untuk melakukan tindakan tegas dan tak memberi perlindungan hukum bagi para kader yang terlibat kasus hukum.

"Tadi sudah disampaikan bahwa apabila ada kader yang melakukan, maka kemudian tidak akan mendapat pembelaan, serta perlakuan khusus," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200133//presiden_prabowo-4Fhw_large.jpg
Prabowo Akan Hadiri Pengukuhan Pengurus MUI dan Doa untuk Bangsa di Istiqlal Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200116//prabowo_subianto-2jVW_large.jpg
Jelang Syukuran HUT Ke-18 Gerindra, Prabowo Tiba di Kertanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200110//prabowo_subianto-bVrJ_large.jpg
Prabowo Teken Perpres Kenaikan Gaji Hakim Adhoc
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/470/3200098//presiden_prabowo-5Got_large.jpg
Prabowo Resmi Terbitkan Aturan Tanah Terlantar Bisa Disita Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200091//ketua_dewan_kehormatan_partai_gerindra_ahmad_muzani-F8H5_large.png
HUT Ke-18 Gerindra, Muzani Serukan Prabowo Presiden Dua Periode!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200088//sufmi_dasco_ahmad-QSba_large.jpg
Dasco di HUT ke-18 Gerindra: Tantangan ke Depan Tak Ringan, Terus Bergerak Dekat dengan Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement