Gerindra Belum Bahas Parliamentary Threshold, Dasco: Kami Baru Lakukan Simulasi Internal

JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa partainya belum menentukan sikap terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Menurutnya, Gerindra saat ini baru melakukan simulasi internal.

“Kalau di internal Gerindra, kami baru pada tahap awal melakukan simulasi-simulasi internal,” kata Dasco di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).

Meski demikian, Dasco menegaskan, bahwa kajian tersebut masih bersifat simulasi dan belum bersifat final. Oleh karena itu, Gerindra belum dapat menyampaikan sikap resminya kepada publik.

“Tetapi hal itu masih bersifat simulasi dan belum final, sehingga kami belum dapat menyampaikan ke publik mengenai hal-hal yang dilakukan dalam simulasi tersebut,” pungkasnya.