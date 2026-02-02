Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tantang Kritikus: Tak Suka Saya? Silakan 2029 Bertarung!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |13:56 WIB
Prabowo Tantang Kritikus: Tak Suka Saya? Silakan 2029 Bertarung!
Presiden Prabowo (foto Okezone)
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar ketidaksukaan terhadap individu tidak dijadikan alasan untuk merusak nama baik bangsa Indonesia.

Pesan tegas itu disampaikan Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

“Ada tuduhan-tuduhan yang bertujuan menjelekkan kita sebagai bangsa. Kalau saudara tidak suka dengan dua atau tiga orang, jangan merusak seluruh bangsa,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung kritik dan penolakan terhadap dirinya secara personal. Ia menegaskan, bahwa dalam negara demokrasi, saluran perbedaan sudah jelas dan konstitusional, yakni melalui pemilu.

“Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung,” kata Prabowo.

 

