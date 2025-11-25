Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengacara Pastikan Ada Lembar Penguji Skripsi Jokowi, tapi Terpisah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |22:29 WIB
Pengacara Pastikan Ada Lembar Penguji Skripsi Jokowi, tapi Terpisah
Pengacara Pastikan Ada Lembar Penguji Skripsi Jokowi, tapi Terpisah (tangkapan layar iNews TV)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, menegaskan lembar penguji ataupun lembar pengesahan dari skripsi Jokowi benar-benar ada dan dapat dibuktikan. Hal ini ia sampaikan menanggapi tudingan pakar telematika, Roy Suryo yang menyebut bahwa lembar pengesahan skripsi Jokowi tidak ada. 

1. Lembar Penguji Terpisah

Perdebatan panas ini terjadi ketika Rivai dan Roy menjadi narasumber progam Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (25/11/2025). Rivai menegaskan, lembar pengesahan tersebut ada, tapi terpisah dengan skripsi.

"Lembar penguji itu memang tidak ada di skripsi. Ada pengesahan oleh pembimbing dan dekan ada lembar pengujian," ucap Rivai menanggapi pernyataan Roy Suryo.

"Lah enggak bisa, mana ada lembar pengujian tidak di skripsi," timpal Roy Suryo.

Dia menegaskan, selembar itu juga telah ditandatangani tiga penguji skripsi Jokowi. Bahkan dari selembaran itu, para penguji memberikan nilai A untuk skripsi Jokowi.

"Tapi ada lembar lain ditandatangani oleh tiga penguji dengan ada nilainya, problemnya lembar ini memang tidak disisipkan. Tapi barang itu ada," ucapnya.

Rivai menyebut, lembar tersebut disatukan dengan nilai akademik Jokowi dari semester satu sampai lulus. Lembar penguji yang dijilid terpisah dengan skripsi menurutnya juga hal pada tugas akhir mahasiswa itu.

"Itu ada di berkas akademiknya Pak Jokowi, semua KRS, KHS semua ada di situ dan ini terjadi di beberapa skripsi lain," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185902//pakar_telematika_roy_suryo-Zmtf_large.jpg
Roy Suryo: Demi Allah Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi Tidak Ada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185898//mantan_hakim_agung_gayus_lumbuun-6qMw_large.jpg
Eks Hakim Agung Minta Kasus Ijazah Jokowi Dihentikan: Berbahaya bagi Stabilitas Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185897//roy_suryo-iAOC_large.jpg
Roy Suryo Bakal Stop Bicara soal Ijazah Jokowi Jika Diminta Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185162//viral-rVo8_large.jpg
Faizal Assegaf Dorong Kasus Roy Suryo Cs Dimediasi dan Minta Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185032//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-j1zn_large.jpg
Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Pencekalan Roy Suryo Cs Diperpanjang 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185007//budi-aN5Q_large.jpg
Roy Suryo Cs Minta Gelar Perkara Khusus, Polda Metro: Hak Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement