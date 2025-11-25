Pengacara Pastikan Ada Lembar Penguji Skripsi Jokowi, tapi Terpisah

JAKARTA - Pengacara Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, menegaskan lembar penguji ataupun lembar pengesahan dari skripsi Jokowi benar-benar ada dan dapat dibuktikan. Hal ini ia sampaikan menanggapi tudingan pakar telematika, Roy Suryo yang menyebut bahwa lembar pengesahan skripsi Jokowi tidak ada.

1. Lembar Penguji Terpisah

Perdebatan panas ini terjadi ketika Rivai dan Roy menjadi narasumber progam Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (25/11/2025). Rivai menegaskan, lembar pengesahan tersebut ada, tapi terpisah dengan skripsi.

"Lembar penguji itu memang tidak ada di skripsi. Ada pengesahan oleh pembimbing dan dekan ada lembar pengujian," ucap Rivai menanggapi pernyataan Roy Suryo.

"Lah enggak bisa, mana ada lembar pengujian tidak di skripsi," timpal Roy Suryo.

Dia menegaskan, selembar itu juga telah ditandatangani tiga penguji skripsi Jokowi. Bahkan dari selembaran itu, para penguji memberikan nilai A untuk skripsi Jokowi.

"Tapi ada lembar lain ditandatangani oleh tiga penguji dengan ada nilainya, problemnya lembar ini memang tidak disisipkan. Tapi barang itu ada," ucapnya.

Rivai menyebut, lembar tersebut disatukan dengan nilai akademik Jokowi dari semester satu sampai lulus. Lembar penguji yang dijilid terpisah dengan skripsi menurutnya juga hal pada tugas akhir mahasiswa itu.

"Itu ada di berkas akademiknya Pak Jokowi, semua KRS, KHS semua ada di situ dan ini terjadi di beberapa skripsi lain," ujar dia.