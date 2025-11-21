Roy Suryo Cs Minta Gelar Perkara Khusus, Polda Metro: Hak Tersangka

JAKARTA - Polda Metro Jaya menanggapi keinginan Roy Suryo cs, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Polisi menyebutkan hal tersebut merupakan hak tersangka.

“Gelar perkara khusus diajukan oleh tersangka kemarin sekitar tanggal 20 November dan itu merupakan hak dari tersangka dan diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Dan ini mungkin nanti akan dilaksanakan gelar perkara khusus oleh penyidik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat (21/11/2025).

Budi menegaskan, pihaknya profesional dan independen dalam penanganan perkara dengan tersangka RS dkk.

“Dalam hal ini, kepolisian profesional dan independen dalam penanganan kasus tersangka RS dkk. Kita menangani perkara berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh pihak kepolisian,” ujar dia.

Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, yaitu Roy Suryo dan Rismon Sianipar, mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (20/11/2025). Kedatangan Roy Suryo dkk ini untuk mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah tersebut.