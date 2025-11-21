Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo: Saya Senyum Saja

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |08:53 WIB
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo: Saya Senyum Saja
Roy Suryo (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, merespons santai terkait dirinya yang dicekal ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya. Dia mengaku tak mau ambil pusing.

“Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, nggak apa-apa,” kata Roy Suryo, Jumat (21/11/2025).

Roy mengaku sudah kembali dari Sydney, Australia, sebelum pencekalan diberlakukan. Menurutnya, seluruh bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan buku black paper terkait polemik ijazah itu sudah lengkap sehingga tidak membutuhkan perjalanan ke luar negeri lagi.

“Toh dah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan buku black paper itu semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi kalau ke Singapura,” ucap dia.

“Nggak usah lah Singapura kampus abal-abal kayak gitu, hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura dan itu kampus swasta. Jadi nggak perlu lah dia,” sambung dia.

Halaman:
1 2 3
      
