Ketum Rampai Nusantara: Gugatan Bonjowi soal Ijazah Jokowi Hanya Gimmick Politik!

JAKARTA - Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menilai pihak pemohon dalam sengketa ijazah Jokowi, yakni organisasi yang mengatasnamakan Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), hanya melakukan gimmick di balik gugatan yang mereka ajukan ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

Mardiansyah meyakini bahwa tudingan ijazah palsu milik Jokowi, yang digaungkan sejak beberapa bulan lalu, memiliki irisan dengan kepentingan politik.

“Sekarang muncul Bonjowi nih. Bonjowi masuk ke Surakarta lagi, menanyakan informasi yang akhirnya memang targetnya itu bukan soal untuk meng-clear-kan. Justru ingin membuat gimmick-gimmick baru,” kata Mardiansyah dalam program Interupsi, Kamis (20/11/2025) malam.

Menurutnya, isu selembar ijazah Jokowi justru telah menjadi berkah bagi banyak pihak, terutama mereka yang ingin mencari panggung publik.