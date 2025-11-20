Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bara JP: Pemohon Sengketa Jangan Bermimpi Dapat Ijazah Asli Jokowi!

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |22:19 WIB
Bara JP: Pemohon Sengketa Jangan Bermimpi Dapat Ijazah Asli Jokowi!
Waketum Bara JP David Tanjung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Bara JP, David Tanjung, memberikan pesan kepada pihak pemohon sengketa ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat (KIP) agar tidak bermimpi bisa mendapatkan ijazah asli milik Presiden ketujuh RI tersebut.

Diketahui, pihak pemohon dalam sengketa ini adalah organisasi bernama Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi).

"Kalau kawan-kawan Bonjowi mau nyari data di KIP, jangan bermimpi mendapatkan ijazah asli Pak Jokowi. Nggak mungkin," kata David dalam program Interupsi, Kamis (20/11/2025).

Ia menyebut sidang sengketa ini nantinya akan berfokus pada dokumen salinan atau legalisir yang akan diminta dari para pihak termohon, yakni UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

“Makanya kami bilang, Pak Jokowi nggak ada urusan dengan itu. Itu urusan penyimpan data, yaitu KPUD Solo,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184760//roy-JkQj_large.jpg
Polda Metro Cekal Roy Suryo Cs ke Luar Negeri Terkait Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184743//jokowi-PD86_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Ogah Mediasi, Fokus Tuntaskan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184741//roy_suryo-f4QS_large.jpg
Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro, Desak Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184663//roy_suryo-pbDN_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Sebut Ada Kriminalisasi dan Penyelundupan Pasal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184660//viral-it2y_large.jpg
IPW: Rismon Tak Bisa Berbicara sebagai Ahli Digital Forensik di Sidang Fitnah Ijazah Palsu Jokowi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement