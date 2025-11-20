Bara JP: Pemohon Sengketa Jangan Bermimpi Dapat Ijazah Asli Jokowi!

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Bara JP, David Tanjung, memberikan pesan kepada pihak pemohon sengketa ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat (KIP) agar tidak bermimpi bisa mendapatkan ijazah asli milik Presiden ketujuh RI tersebut.

Diketahui, pihak pemohon dalam sengketa ini adalah organisasi bernama Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi).

"Kalau kawan-kawan Bonjowi mau nyari data di KIP, jangan bermimpi mendapatkan ijazah asli Pak Jokowi. Nggak mungkin," kata David dalam program Interupsi, Kamis (20/11/2025).

Ia menyebut sidang sengketa ini nantinya akan berfokus pada dokumen salinan atau legalisir yang akan diminta dari para pihak termohon, yakni UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

“Makanya kami bilang, Pak Jokowi nggak ada urusan dengan itu. Itu urusan penyimpan data, yaitu KPUD Solo,” ujarnya.