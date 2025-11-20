Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?

JAKARTA - Jurnalis Senior, Lukas Luwarso mempertanyakan sikap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak kunjung menunjukkan ijazahnya ke publik. Karena, untuk menjawab polemik tersebut cukup mudah dengan Jokowi berkenan menunjukkan ijazahnya kepada khalayak.

Menampilkan ijazah ke publik bukan hal yang memalukan. Terlebih kata Lukas, ijazah yang dipermasalahkan berasal dari salah satu universitas ternama di Indonesia.

"Kalau Pak Jokowi punya ijazah itu, ijazah UGM lagi universitas yang membanggakan kenapa disembunyikan, apa tujuannya apa motifnya," kata Lukas dalam program Rakyat Bersuara iNewsTV, Rabu (19/11/2025).

Oleh karena itu, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan Jokowi untuk menahan diri menunjukkan keabsahan ijazahnya. Mengingat, polemik tersebut telah berlangsung lama. "Jadi secara logika, secara filosofis tidak jelas motif ini," ujarnya.

Sikap Jokowi yang enggan menunjukkan ijazahnya ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Hal itu dinilai Lukas, merupakan bentuk Jokowi memainkan bangsa Indonesia.