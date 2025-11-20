Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |01:08 WIB
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya/ist
A
A
A

JAKARTA - Jurnalis Senior, Lukas Luwarso mempertanyakan sikap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak kunjung menunjukkan ijazahnya ke publik. Karena, untuk menjawab polemik tersebut cukup mudah dengan Jokowi berkenan menunjukkan ijazahnya kepada khalayak.

Menampilkan ijazah ke publik bukan hal yang memalukan. Terlebih kata Lukas, ijazah yang dipermasalahkan berasal dari salah satu universitas ternama di Indonesia.

"Kalau Pak Jokowi punya ijazah itu, ijazah UGM lagi universitas yang membanggakan kenapa disembunyikan, apa tujuannya apa motifnya," kata Lukas dalam program Rakyat Bersuara iNewsTV, Rabu (19/11/2025).

Oleh karena itu, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan Jokowi untuk menahan diri menunjukkan keabsahan ijazahnya. Mengingat, polemik tersebut telah berlangsung lama.  "Jadi secara logika, secara filosofis tidak jelas motif ini," ujarnya.

Sikap Jokowi yang enggan menunjukkan ijazahnya ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Hal itu dinilai Lukas, merupakan bentuk Jokowi memainkan bangsa Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement