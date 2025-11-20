Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polda Metro Cekal Roy Suryo Cs ke Luar Negeri Terkait Kasus Ijazah Jokowi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |15:00 WIB
Polda Metro Cekal Roy Suryo Cs ke Luar Negeri Terkait Kasus Ijazah Jokowi
Polda Metro Jaya mencekal Roy Suryo cs ke luar negeri/Foto: Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan pencekalan terhadap Roy Suryo cs serta seluruh tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Benar, 8 orang yang dicekal untuk tidak ke luar negeri, tapi bukan tahanan kota. Karena status yang bersangkutan adalah tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto saat dihubungi, Kamis (20/11/2025).

Budi menjelaskan, pencekalan itu diajukan setelah 8 orang tersebut berstatus sebagai tersangka. Hal ini untuk memastikan mereka tidak melarikan diri ke luar negeri selama proses penyidikan berjalan.

"Dari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya itu untuk menghindari mereka pergi ke luar negeri," ujar dia.

Dia mengatakan, delapan orang tersangka tetap diizinkan bepergian ke luar kota sepanjang masih memenuhi kewajiban lapor.

Sebagai informasi, Roy Suryo cs tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ketujuh Jokowi pada Kamis (13/11/2025) lalu. Adapun alasan tak ditahan mereka mengajukan saksi dan ahli meringankan.

Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan delapan orang tersebut sebagai tersangka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184926/roy_suryo-s8Of_large.jpg
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo: Saya Senyum Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184909/ijazah_jokowi-MVkg_large.jpg
Ini Alasan Bonjowi Ajukan Sengketa Informasi Publik Terkait Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184654/jokowi-9aYD_large.jpg
Pertama Kali! Andi Azwan Ungkap Data Forensik Digital Ijazah Asli Jokowi, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184520/rismon-QLpi_large.jpg
Dilarang Bicara, Rismon Tuding Audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri Tidak Fair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184506/roy_suryo-VYSm_large.jpg
Walk Out saat Audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, Roy Suryo: Tidak Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184448/ijazah_jokowi-70Tf_large.jpg
EKSLUSIF! Ketua Joman Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Milik Jokowi ke Publik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement