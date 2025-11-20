Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro, Desak Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |13:35 WIB
JAKARTA - Tersangka kasus fitnah ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo hingga Rismon Sianipar menyambangi Polda Metro Jaya, Kamis (20/11/2025).  

Kedatangan Roy Suryo Cs ini untuk mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah tersebut.

“(Kami) menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus yang sebenarnya dulu pernah kami mintakan di 21 Juli yang lalu, tapi belum ditindaklanjuti oleh bagian Wassidik Polda Metro Jaya,” kata Pengacara Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin di Polda Metro Jaya.

Dia menegaskan, tidak ada alasan lagi polisi tidak melakukan gelar perkara khusus dalam kasus tudingan ijazah Jokowi tersebut.

“Dan hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya, perbaikan kinerja institusi Polri untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPA,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Roy Suryo Cs tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ketujuh Jokowi pada Kamis (13/11/2025) lalu. Adapun alasan tak ditahan mereka mengajukan saksi dan ahli meringankan.

 

