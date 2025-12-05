Kubu Jokowi: Kalau Roy Suryo Mau Lihat Ijazah Asli Tunggu di Persidangan!

JAKARTA - Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Andi Azwan menegaskan jika Roy Suryo Cs ingin melihat langsung dan penasaran dengan ijazah asli mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, nantinya akan ditunjukan langsung oleh Jokowi saat persidangan.

“Kalau ingin melihat, lihatlah aslinya (ijazah Jokowi) disitu ada watermark, dan itu akan dibuka oleh Pak Jokowi di pengadilan,” kata Andi di program Interupsi di iNews Tv, Kamis (4/12/2025) malam.

Dia menegaskan, Roy Suryo Cs tidak pernah memiliki ijazah alumni angkatannya Jokowi. Justru, kata dia, yang ditampilkan itu ijazah di atasnya Jokowi.

“Yang kedua, dia tidak pernah mempunyai ijazah dari alumni angkatannya Pak Jokowi. Yang ditampilkan disitu adalah ijazah di atasnya Pak Jokowi dan materainya sangat berbeda,"ujarnya.

"Karena tahun 1985 ada 4 gelombang, ada gelombang 1 Februari, gelombang Maret-Mek gelombang kedua, Agustus gelombang 3 dan 4,”lanjutnya.