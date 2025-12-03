Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KIP Tolak Permohonan Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua: Saya Justru Menang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |16:26 WIB
KIP Tolak Permohonan Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua: Saya Justru Menang
Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Informasi Pusat (KIP) menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi, yang diajukan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Putusan perkara dengan termohon Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) itu dibacakan pada Rabu (3/12) di Kantor Komisi Informasi Pusat. Meskipun permohonannya ditolak, Bonatua menilai putusan tersebut justru merupakan kemenangan bagi dirinya.

"Kebetulan harus disampaikan, sidang kita di KIP tadi hasilnya ditolak. Memang yang kita mohon itu ANRI, tetapi dalam hal ini saya menang sebenarnya," ujar Bonatua saat ditemui di Kantor Komisi Informasi DKI Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia menjelaskan, bahwa dalam permohonannya, ia meminta sejumlah dokumen terkait ijazah Jokowi. Berdasarkan persidangan, ANRI menyatakan tidak pernah menguasai dokumen tersebut dan pengakuan itulah yang menurut Bonatua menjadi poin penting.

"Saya hanya butuh pernyataan tercatat di Komisi Informasi Pusat bahwa ANRI tidak menguasai dokumen itu. Dan sudah ada pengakuan dari KPU sendiri saat dipanggil sebagai saksi," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187395//ijazah_jokowi-tpOP_large.jpg
Kuasa Hukum Bonatua: Polemik Ijazah Jokowi Jadi Momentum Perbaikan UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187384//lemkapi-AOH0_large.jpg
Soal Gelar Perkara Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Lemkapi: Polda Metro Sangat Terbuka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187337//roy_suryo-l6fM_large.jpg
Jokowi Lulus UGM 5 Tahun, Roy Suryo: Tidak Mungkin IPK 2,5 Lebih Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187272//viral-7nzy_large.jpg
Semprot UGM karena Tak Libatkan Pihak Eksternal di KHS Jokowi, Hakim: Anda Tidak Independen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187258//jokowi-5Jj0_large.jpg
Breaking News! KIP Tolak Gugatan Bon Jowi soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187056//ijazah_jokowi-D98u_large.jpg
Tolak Tawaran Eksklusif Lihat 9 Item Salinan Ijazah Jokowi, Bonatua: Harus Dibuka ke Publik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement