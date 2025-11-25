Roy Suryo Bakal Stop Bicara soal Ijazah Jokowi Jika Diminta Presiden Prabowo

Roy Suryo Bakal Stop Bicara soal Ijazah Jokowi Jika Diminta Presiden Prabowo (Okezone)

JAKARTA - Pakar telematika, Roy Suryo, menyanggupi untuk tidak bicara soal ijazah mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) jika diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.

Roy menyanggupi hal ini dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Scan Ijazah Jokowi Resmi Ditunjukkan, Asli?' di iNews TV pada Selasa (25/11/2025).

Meski menyanggupi tak akan membahas ijazah presiden ke-7, menurut Roy hal ini tidak bisa disamakan dengan ijazah anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka. Dia tidak akan tinggal diam untuk membahas ijazah Gibran.

"Soal ijazahnya Jokowi mungkin aja (tidak saya bahas lagi-red), tapi ijazahnya anaknya belum tentu," kata Roy.

Sekedar informasi, selain menuding ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo menyoroti kejanggalan dalam riwayat pendidikan Gibran. Roy bahkan menyampaikan Gibran sebanernya tidak memiliki ijazah SMA sederajat.

Dalam program Rakyat Bersuara, eks Hakim Agung Gayus Lumbuun juga hadir sebagai narasumber. Ia menyebut jika kasus ijazah Jokowi belum tentu tuntas jika Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Roy Suryo Cs.