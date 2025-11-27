Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kubu Roy Suryo Cs Laporkan 2 Relawan Jokowi ke Polda Metro

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |23:01 WIB
JAKARTA - Salah satu kubu Roy Suryo Cs, Michael Sinaga, melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan dan satu akun Youtube Channel bernama Mozato Tv terkait dugaan pencemaran nama baik.

Laporan terhadap Andi Azwan teregister dengan nomor LP/B/8558/XI/2025/SPKT/Polda Metro Jaya. Sementara laporan terhadap Mozato Tv teregister dengan nomor LP/B/8559/XI/2025/SPKT/Polda Metro Jaya.

“Langkah hukum yang dilakukan oleh klien kami Bang Michael Sinaga terhadap dua orang pendukung Pak Joko Widodo, yaitu Andi Azwan dan Mosato TV. Nah, hari ini Bang Michael membuka laporan di Polda Metro Jaya,” kata kuasa hukum Michael, Abdul Gafur Sangaji di Polda Metro Jaya, Kamis (27/11/2025).

Ia menjelaskan, pihaknya melaporkan Andi Azwan terkait pernyataannya di salah satu stasiun TV pada 8 Oktober 2025 yang mengandung unsur pencemaran nama baik.

“Tetapi yang kemudian dilaporkan itu adalah suatu pernyataan beliau di diskusi Garuda TV yang dihadiri oleh Bang Andi (Azwan), kemudian juga oleh Bang Michael, kemudian oleh Mas Roy,” ujar dia.

“Jadi kata-katanya itu seperti jelasnya itu adalah ‘pers kau itu bohong’. Itu kata-katanya Bang Andi Azwan yang kami laporkan dan barang buktinya juga sudah kami laporkan juga kepada penyidik,” sambung dia.

Sementara itu, untuk laporan terhadap Mosato Tv, Michael Sinaga mempermasalahkan tayangan berjudul ‘Terbongkar Michael Sinaga wartawan gadungan’ kemudian dimuat oleh akun tersebut. 

Akun tersebut, kata dia, mengakses situs Dewan Pers dan diduga dengan sengaja menuliskan namanya sehingga tidak muncul di website tersebut.

 

