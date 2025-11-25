Roy Suryo: Demi Allah Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi Tidak Ada!

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo bersumpah bahwa di dalam skripsi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak terdapat lembar pengesahan. Hal itu diungkapkannya dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (25/11/2025).

Roy menceritakan bahwa dirinya bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma (Dr Tifa) mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 15 April 2025, untuk menggelar pertemuan dengan Wakil Rektor UGM Prof Wening Udasmoro serta sejumlah pejabat lainnya. Dalam pertemuan yang direkam tersebut, Roy mengaku ditunjukkan langsung skripsi Jokowi.

Saat dipersilakan membuka skripsi Presiden ke-7 RI itu, Roy, Rismon, dan Dr Tifa menyoroti hilangnya halaman lembar pengesahan.

“Saat itu juga saya tanya langsung kepada Prof Wening, ‘Prof ini ada nggak?’ dan saya cek lagi di rekaman saya, Prof Wening gugup mengatakan, ‘Uh… nggak ada ya.’ Tidak ada. Demi Allah, saya bilang tidak ada. Sama sekali tidak ada lembar pengesahannya,” ujar Roy.