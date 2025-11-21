Ini Alasan Bonjowi Ajukan Sengketa Informasi Publik Terkait Ijazah Jokowi

JAKARTA - Pengacara Aliansi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), Petrus Selestinus mengungkap alasan Bonjowi mengajukan permohonan sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

Petrus menyebut hal ini dilakukan untuk mencari kebenaran soal teka-teki ijazah Jokowi. Menurutnya, lewat permohonan ini masyarakat akan bisa menerima kepastian informasi apakah ijazah Jokowi palsu atau asli.

"Dengan pintu di KIP diharapkan persoalan ini mendapatkan jalannya, masyarakat bisa mendapatkan kepastian soal teka-teki apakah ijazah ini memang benar-benar palsu atau sah, selama ini kan belum terjawab," ujar Petrus dalam program INTERUPSI di iNews TV, Kamis (20/11/2025).

Petrus menilai carut-marut soal isu palsu ijazah ini tidak selesai-selesai sejak beberapa tahun lalu. Padahal, sudah ada dua orang yang menjadi terpidana dalam perkara ini.

Masyarakat pun menurut dia memerlukan informasi terkait kepastian ijazah Jokowi. "Jadi upaya pemohon yang menamakan Bonjowi adalah bagian dari upaya konstitusional karena memang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu," tegas dia.

Ia juga menilai badan-badan publik tersandera dan enggan untuk memberikan informasi ijazah Jokowi kepada masyarakat. Petrus menyebut badan publik selalu berlindung di balik aturan hukum yang tidak benar.

"Sehingga persoalannya ini bukan lagi Jokowi, tetapi badan-badan publik ini seperti tersandera. Ketika masyarakat membutuhkan penjelasan, mereka berlindung di balik ada dokumen yang dikecualikan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )