Viral Video Budi Arie soal Percepatan Politik Jelang 2029, Roy Suryo Beri Sindiran Menohok

JAKARTA – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut kemungkinan terjadinya percepatan politik sebelum 2029. Pernyataan Budi Arie tersebut viral di media sosial.

Pakar Telematika KRMT Roy Suryo Notodiprojo menanggapi video Budi Arie yang juga merupakan mantan Menteri Koperasi tersebut.

“Menurut saya, bocoran video 1 menit 40 detik yang berisi statemen Budi Arie Setyadi, salah satu Ketua Relawan- disamping Jokowi yang sudah viral kemarin adalah statemen yang berbahaya,”kata Roy Suryo, Rabu (26/8/2026).

“Lucunya, Jokowi yang berada tepat disampingnya, diam saja, maka tidak bisa disalahkan bila ada yang berpendapat dialah justru mastermind statemen tersebut,” lanjut Roy.

Roy Suryo heran mengapa hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat terkait video yang beredar tersebut.

“Saya terus terang heran mengapa aparat intelijen tampak belum tanggap dengan video yang sudah sangat viral di atas,” ujarnya.

“Seharusnya minimal Budi Arie bisa dimintai keterangan, apa maksud dan tujuan statemen tersebut, karena sudah menimbulkan keresahan dan membuat gaduh masyarakat dengan potongan Video tersebut,” tegas Roy Suryo.

Sebelumnya, Sekjen DPP Projo, Freddy Alex Damanik, menanggapi pernyataan Budi Arie Setiadi yang menyinggung patahan sejarah dan mengutarakan insting soal percepatan politik sebelum 2029.