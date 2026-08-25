Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Projo Klarifikasi Pernyataan Budi Arie Soal Percepatan Politik Sebelum 2029

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |15:05 WIB
Projo Klarifikasi Pernyataan Budi Arie Soal Percepatan Politik Sebelum 2029
Sekjen Projo Freddy Alex Damanik.
A
A
A

JAKARTA – DPP Projo memberikan klarifikasi terkait pernyataan Ketua Umum Budi Arie Setiadi mengenai "patahan sejarah" dan potensi percepatan dinamika politik sebelum 2029. Sekjen Projo Freddy Alex Damanik menegaskan bahwa cuplikan video yang beredar di media sosial tersebut tidak ditampilkan secara utuh.

"Pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan," kata Freddy saat dihubungi, Selasa (25/8/2026).

Kedua, Freddy menerangkan bahwa pernyataan itu dilontarkan Budi dalam forum silaturahmi bulan kemerdekaan Republik Indonesia antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan para relawannya.

Ketiga, ia menjelaskan bahwa pada kesempatan tersebut terdapat diskusi internal singkat yang memotret situasi kebangsaan saat ini. Freddy menyampaikan, berbagai masukan untuk menyikapi situasi dibahas oleh peserta untuk memetakan persoalan dan solusi perbaikannya.

"Keempat, hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan akrab," ucap Freddy.

"Pak Jokowi mendengarkan seluruh pandangan relawan terhadap situasi yang berkembang saat ini, sebelum akhirnya Pak Jokowi menyampaikan agar semua tetap tenang. Situasi baik-baik saja, ekonomi masih tumbuh baik, inflasi terkendali, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi memaparkan analisis mengenai potensi terjadinya akselerasi atau "percepatan sejarah" dalam dinamika politik nasional sebelum tahun 2029. Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
jokowi Projo Budi Arie Setiadi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/337/3238131//ketua_gerakan_cinta_prabowo_kurniawan-5fRi_large.jpg
Kecam Pernyataan Budi Arie Soal “Percepatan Sejarah”, Relawan Prabowo: Tidak Etis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/337/3238124//ketum_projo_budi_arie_setiadi-nHQt_large.jpg
Di Depan Jokowi, Ketum Projo Lempar Wacana "Percepatan Politik" Sebelum 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/337/3237793//prabowo_dan_jokowi_jadi_saksi_akad_nikah_kasespri-aQ21_large.jpg
Prabowo dan Jokowi Jadi Saksi Akad Nikah Kasespri, Duduk Berdampingan di Meja Akad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/337/3237771//prabowo-g8n6_large.jpg
Prabowo Jadi Saksi Pernikahan Sesprinya, Jokowi hingga Seskab Teddy Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236820//prabowo-oFu2_large.jpg
Prabowo dan Jokowi Akrab di Istana, Mensesneg: Memang Bestie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236705//jokowi-HZEJ_large.jpg
Kemesraan Prabowo–Gibran dan Jokowi di HUT Ke-81 RI Pertegas Soliditas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement