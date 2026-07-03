Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jenazah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei Tiba di Teheran untuk Upacara Perpisahan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |10:10 WIB
Jenazah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei Tiba di Teheran untuk Upacara Perpisahan
Upacara penghormatan dan perpisahan yang diadakan untuk Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Syahid Seyyed Ali Khamenei. (Foto: X/@IraninIndonesia)
A
A
A

TEHERAN – Peti jenazah mendiang Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang dibunuh dalam serangan gabungan Amerika Serikat (AS)-Israel, telah dibawa ke upacara perpisahan di ibu kota, Teheran, dengan delegasi internasional yang akan berpartisipasi dalam upacara tersebut.

Upacara pada Jumat (3/7/2026) tersebut dihadiri oleh ribuan anggota keluarga korban yang tewas dalam perang AS-Israel di Iran, yang berkumpul untuk berduka di dekat lokasi peringatan, demikian dilansir TRT.

Khamenei dibunuh dalam serangan gabungan AS-Israel di Iran pada 28 Februari, sebuah peristiwa yang memicu perang selama berminggu-minggu dan meningkatkan ketegangan di seluruh Timur Tengah.

Menurut jadwal pemakaman yang diumumkan, upacara peringatan resmi untuk Khamenei akan diadakan pada hari Jumat, dengan partisipasi kepala negara, pejabat senior, dan pemimpin agama.

Para pemimpin, pejabat senior, atau perwakilan dari lebih dari 30 negara, termasuk Rusia, China, Pakistan, India, Tajikistan, Georgia, dan Kuba akan menghadiri upacara tersebut, menurut laporan media Iran.

Pakistan, mediator kunci dalam pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran tentang mengakhiri perang di Timur Tengah, mengatakan Perdana Menteri Shehbaz Sharif akan hadir di pemakaman di Teheran pada Sabtu (4/7/2026). China, Afghanistan, dan negara-negara tetangga Iran di kawasan Kaukasus mengatakan mereka juga akan mengirimkan perwakilan.

Foto-foto yang dipublikasikan secara daring oleh media pemerintah Iran menunjukkan Jenderal Ahmad Vahidi menghadiri pertemuan tentang pemakaman Khamenei, 86 tahun, kemudian duduk di samping peti jenazahnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/18/3227715//majed_al_ansari-tAEP_large.jpg
Qatar Ungkap Kemajuan Positif dalam Dialog AS-Iran, Negosiasi Bakal Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/18/3227652//presiden_as_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-r0tE_large.jpg
Majelis Ulama Senior Iran Serukan Pembunuhan Donald Trump dan Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/18/3227120//ilustrasi-fliV_large.jpg
Laporan Media: Iran - AS Sepakat Hentikan Serangan, Gelar Pertemuan Darurat di Qatar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/18/3227022//as-CjNH_large.jpg
AS Lancarkan Serangan Baru ke Iran, Sasar Pertahanan Udara hingga Fasilitas Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/18/3226648//mohammad_boroujerdi-5kSK_large.jpg
Teken Perjanjian Damai dengan AS, Dubes Iran: InsyaAllah Kita Dapat Perdamaian Permanen di Kawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/18/3225652//as_dan_iran-WSJi_large.jpg
Delegasi Iran Berangkat ke Swiss Negosiasi dengan AS, Perang Bakal Berakhir?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement