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Iran Ancam Beri Balasan Atas Serangan AS, IRGC Klaim Tembak Jatuh Drone MQ-9

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |10:58 WIB
Iran Ancam Beri Balasan Atas Serangan AS, IRGC Klaim Tembak Jatuh Drone MQ-9
Garda Revolusi Iran (foto: AP News)
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JAKARTA - Militer Iran menyatakan akan memberikan "balasan yang menghancurkan" terhadap serangan yang dilancarkan Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Markas Besar Pusat Khatam-al-Anbiya, yang mengutuk keras aksi militer AS dan menyebutnya sebagai tindakan agresi yang terang-terangan.

Khatam-al-Anbiya menegaskan, bahwa Iran tidak akan tinggal diam menghadapi serangan tersebut dan akan memberikan respons yang tegas terhadap setiap bentuk agresi dari pihak luar.

Selain mengecam serangan AS, militer Iran juga menegaskan tidak akan mengizinkan campur tangan negara lain dalam pengelolaan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia.

"Selat Hormuz merupakan wilayah yang berada di bawah pengelolaan Republik Islam Iran. Satu-satunya jalur aman bagi kapal komersial maupun kapal tanker minyak adalah jalur yang telah ditetapkan oleh Republik Islam Iran," demikian pernyataan militer Iran, dilansir dari Aljazeera, Rabu (8/7/2026).

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