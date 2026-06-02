Rata dengan Tanah, Begini Kondisi Permukiman di Pasar Jiung Kemayoran Usai Kebakaran Hebat

JAKARTA - Kebakaran yang melanda permukiman di dekat Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, telah berhasil dipadamkan pada Selasa (2/6/2026). Peristiwa tersebut menyisakan kerusakan parah pada rumah-rumah warga.

Pantauan Okezone di lokasi, tidak terlihat lagi kobaran api di kawasan yang terdampak. Namun, bau menyengat sisa kebakaran masih tercium di beberapa titik.

Mayoritas bangunan yang berada di area permukiman tampak hangus dan rusak berat. Sejumlah rumah bahkan rata dengan tanah, hanya menyisakan puing-puing dan tembok pembatas.

Beberapa warga terlihat menyisir lokasi untuk mengumpulkan material bangunan yang masih bisa diselamatkan, seperti seng dan besi.

Sementara itu, warga lainnya berupaya mencari serta mengamankan barang-barang berharga yang kemungkinan masih tersisa di antara puing kebakaran.