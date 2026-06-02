Enam Korban Kebakaran Pasar Jiung Kemayoran Dievakuasi ke RS Hermina

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |09:38 WIB
Kerusakan akibat kebakaran di Pasar Jiung, Kemayoran.
JAKARTA - Enam orang korban kebakaran yang melahap Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (1/6/2026) telah dievakuasi ke RS Hermina. Kebakaran ini dilaporkan merusak setidaknya 250 bangunan semipermanen dan berdampak pada 500 jiwa.

"Saat ini ada 6 orang korban dalam hal ini yang sesak napas akibat asap yang tebal dan sudah dibawa untuk pertolongan ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung di lokasi kebakaran, Senin malam.

Ia berharap seluruh korban yang tengah mendapatkan penanganan medis bisa secepatnya pulih agar insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa.

Kapolres menyebut 35 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun, sekira pukul 23.30 WIB, petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta telah melakukan pendinginan di lokasi kebakaran.

"Saat ini dari lokasi masih terus melakukan pemadaman namun sudah mulai berkurang dan berupaya dari petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan dan melakukan pendinginan di lokasi RW 04 Kebon Kosong, Kemayoran," sambungnya.

(Rahman Asmardika)

