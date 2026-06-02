Dikelilingi Puing Kebakaran di Kemayoran, Rumah Hafiz Alquran Ini Masih Tegak Berdiri

Korban kebakaran di kawasan Pasar Jiung (foto: Okezone)

JAKARTA - Di tengah kebakaran hebat yang menghanguskan ratusan rumah di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, sebuah rumah milik keluarga Sri Asih tetap berdiri utuh. Padahal, bangunan di sekelilingnya mengalami kerusakan parah akibat kobaran api yang melanda kawasan itu, Senin 1 Juni 2026 malam.

Sri Asih menempati rumah tersebut bersama suaminya, Tursin, serta kedua anaknya, Valent Febriatno dan Calista Yumna. Rumah itu menjadi perhatian warga karena nyaris tak menunjukkan bekas terjangan api.

"Aku sih berpikir pasrah saja, Insyaallah rumah enggak kena. Gitu aja dalam pikiranku," ujar Sri Asih saat menceritakan kejadian malam itu, Selasa (2/6/2026).

Menurut Asih, saat kebakaran terjadi ia hanya berupaya menyelamatkan dokumen-dokumen penting keluarga. Selebihnya, ia memilih pasrah melihat api yang terus membesar dan mendekati rumahnya.

Selamatnya rumah tersebut kemudian menjadi perbincangan warga. Sejumlah tetangga mengaitkannya dengan salah satu penghuni rumah, Valent, yang merupakan hafiz Alquran.

Asih tak menampik adanya anggapan tersebut. Namun, ia memilih menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan.

"Mungkin kuasa Allah saja," lanjut dia.