Waspada! BMKG Peringatkan Banjir Rob Ancam Pesisir RI hingga 16 April 2026

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini, terkait potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada periode 28 Maret hingga 16 April 2026.

BMKG mengungkapkan, bahwa potensi banjir rob ini dipengaruhi oleh fenomena fase bulan purnama yang terjadi pada 2 April 2026, yang berpotensi meningkatkan ketinggian maksimum air laut.

"Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia," tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/3/2026).

BMKG menyebutkan, bahwa potensi banjir rob ini secara umum dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti kegiatan bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di permukiman pesisir, serta kegiatan tambak garam dan perikanan darat.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut serta memperhatikan pembaruan informasi cuaca maritim dari BMKG," imbaunya.

Wilayah dan Waktu Potensi Banjir Rob (28 Maret–16 April 2026):

- Aceh

Pesisir Lhokseumawe: 1–4 April 2026

- Sumatera Utara

Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan: 1–5 April 2026

- Kepulauan Riau

Dabo Singkep: 9–12 April 2026

Bintan: 1–4 April 2026