Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! BMKG Peringatkan Banjir Rob Ancam Pesisir RI hingga 16 April 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |07:49 WIB
Waspada! BMKG Peringatkan Banjir Rob Ancam Pesisir RI hingga 16 April 2026
Banjir Rob (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini, terkait potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada periode 28 Maret hingga 16 April 2026.

BMKG mengungkapkan, bahwa potensi banjir rob ini dipengaruhi oleh fenomena fase bulan purnama yang terjadi pada 2 April 2026, yang berpotensi meningkatkan ketinggian maksimum air laut.

"Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia," tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/3/2026).

BMKG menyebutkan, bahwa potensi banjir rob ini secara umum dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti kegiatan bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di permukiman pesisir, serta kegiatan tambak garam dan perikanan darat.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut serta memperhatikan pembaruan informasi cuaca maritim dari BMKG," imbaunya.

Wilayah dan Waktu Potensi Banjir Rob (28 Maret–16 April 2026):

- Aceh

Pesisir Lhokseumawe: 1–4 April 2026

- Sumatera Utara

Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan: 1–5 April 2026

- Kepulauan Riau

Dabo Singkep: 9–12 April 2026

Bintan: 1–4 April 2026

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement