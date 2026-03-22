Banjir di Tol Jagorawi Arah Jakarta saat Lebaran, Ini Penyebabnya!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |19:34 WIB
Banjir di Tol Jagorawi Arah Jakarta saat Lebaran, Ini Penyebabnya!
Banjir Tol Jagorawi (Foto: Ist)
JAKARTA - Banjir sempat merendam KM 12+800 sampai KM 12+600 ruas Tol Jagorawi arah Jakarta pada Sabtu 21 Maret atau saat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Air dilaporkan merendam ruas jalan tersebut sejak pukul 16.30 WIB.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, menyebut banjir tersebut disebabkan menumpuknya sampah dari saluran warga. Tumpukan sampah tersebut menutup inlet saluran air.

"Diduga terjadi akibat banyaknya sampah yang menumpuk dari saluran warga di sisi luar jalan tol. Sampah ini kemudian menutup inlet saluran sehingga menghambat aliran air," ucap Widiyatmiko, Minggu (22/3/2026).

Kondisi tersebut juga diperparah tingginya debit limpasan air dari wilayah permukiman ke saluran drainase jalan tol di jalur A arah Bogor, sehingga melebihi kapasitas tampung dan air mengalir balik ke saluran crossing tol ke jalur B arah Jakarta.

"Menyebabkan limpasan air ke badan jalan di sepanjang KM 12+600 s.d. KM 12+400 B," sambungnya.

