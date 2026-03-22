Hari Kedua Lebaran, Begini Penampakan Banjir di Kampung Jati Jaktim

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |10:52 WIB
Banjir di Kampung Jati, Jakarta Timur (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
JAKARTA - Suasana Hari Raya Idul Fitri 2026 yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan justru terasa pilu. Warga Kampung Jati, Jakarta Timur, mesti menghadapi banjir yang melanda permukiman mereka.

Genangan air ini menghambat aktivitas silaturahmi warga pada momen hari kedua Lebaran. Pantauan Okezone sekira pukul 10.00 WIB, tampak air masih menggenangi permukiman tersebut. Ketinggian banjir bervariasi mulai setinggi 30–150 cm.

Terlihat warga masih membereskan sisa genangan yang menggenangi halaman rumah mereka. Ada yang mengepel lantai atau menjemur barang miliknya agar tidak rusak.

Di sisi lain, anggota Danramil 03/Pasar Rebo juga terlihat bersiaga di lokasi. Petugas menyiapkan perahu karet untuk membantu warga melintasi genangan air.

Perahu karet tersebut juga dimanfaatkan anggota berseragam TNI untuk membagikan bantuan makanan ringan kepada warga terdampak. Roti dan susu yang dibawa petugas disambut antusias warga sekitar.

"Ayo, Bu, ambil rotinya, ada susu juga," kata Komandan Koramil 03/Pasar Rebo Ciracas, Mayor Infanteri Nawawi Afandi, Minggu (22/3/2026).

Ia menambahkan, anggota telah disiagakan di lokasi sejak air mulai membanjiri kawasan tersebut pada hari sebelumnya. Petugas juga telah membantu evakuasi warga yang kesulitan keluar dari rumah.

(Arief Setyadi )

