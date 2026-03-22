46 RT di Jaktim Masih Banjir Pagi Ini, Berikut Lokasinya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |10:38 WIB
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 46 RT di wilayah Jakarta Timur tergenang setelah hujan deras yang terjadi sejak Sabtu 21 Maret 2026 kemarin.

“Update info terkini genangan Minggu, 22 Maret 2026 sampai dengan pukul 10.00 WIB, BPBD mencatat saat ini terdapat 46 RT,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, Minggu (22/3/2026).

Pihaknya mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Selain itu, pihaknya mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik, bersama dengan para lurah dan camat setempat, serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas.

“Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” ujar dia.

Berikut sebaran 46 RT yang masih tergenang:

Kel. Ceger: 1 RT
Kel. Cilangkap: 5 RT
Kel. Munjul: 2 RT
Kel. Cibubur: 6 RT
Kel. Ciracas: 16 RT
Kel. Cipinang Muara: 2 RT
Kel. Dukuh: 5 RT
Kel. Cipinang Melayu: 6 RT
Kel. Baru: 1 RT
Kel. Pekayon: 2 RT

Isnawa menambahkan, ketinggian air mencapai 30–80 cm. Adapun penyebab genangan akibat curah hujan yang tinggi hingga luapan Kali Cipinang, Cilangkap, dan Sunter.

