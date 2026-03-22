Terminal Kampung Rambutan Jaktim Terendam Banjir hingga 30 Cm

JAKARTA - Hujan deras mengguyur wilayah Jakarta pada Sabtu (21/3/2026) sore menyebabkan banjir di sejumlah titik. Tak hanya kawasan perumahan, Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur juga terdampak akibat banjir.

Dari rekaman video yang terima Minggu (22/3/2026), genangan air yang berada di Terminal Kampung Rambutan diperkirakan mencapai 30 cm. Ketinggian air mencapai betis orang dewasa.

Tampak banjir menggenangi seluruh sisi Terminal Kampung Rambutan. Setiap calon penumpang harus mengangkat celananya dan kebasahan saat ingin menuju ruang tunggu Terminal Kampung Rambutan.

Sebelumnya, banjir juga melanda wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Dari rekaman video yang diterima, terlihat air menggenangi sejumlah titik. Tak hanya pemukiman warga, air menggenangi sejumlah kendaraan parkir.

Salah satu warga bernama Asep menceritakan hujan sudah terjadi sejak sore hari. Ia menuturkan, air merupakan luapan dari Kali Cipinang.

“Iya (banjir pas hari lebaran). Sekitar jam 4 (sore) sudah mulai hujan. Luapan kali Cipinang,” katanya Minggu (22/3/2026).

Ia mengatakan ratusan rumah dan sejumlah RT terdampak akibat banjir tersebut. “Kalau pinggir kali bisa 1,5 meter, karena posisinya makin turun ke bawah,” ujar dia.



(Erha Aprili Ramadhoni)

