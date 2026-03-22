Cerita Warga Ciracas dan Kebon Pala Jaktim Kebanjiran saat Lebaran

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Sabtu (21/3/2026) sore menyebabkan banjir di sejumlah titik. Salah satu titik terendam banjir adalah di Ciracas, Jakarta Timur.

1. Banjir di Ciracas

Dari rekaman video yang diterima pada Minggu (22/3/2026), tampak air menggenangi sejumlah titik. Tak hanya permukiman warga, air menggenangi sejumlah kendaraan yang tengah terparkir.

Salah satu warga bernama Asep mengungkapkan hujan turun pada sore hari. Ia menuturkan, air merupakan luapan dari Kali Cipinang.

“Iya (banjir pas hari lebaran). Sekitar jam 4 (sore) sudah mulai hujan. Luapan Kali Cipinang,” ucapnya, Minggu (22/3/2026).

Ia mengatakan, ratusan rumah dan sejumlah RT terdampak akibat banjir tersebut. “Kalau pinggir kali bisa 1,5 meter, karena posisinya makin turun ke bawah,” ujar dia.

Selain wilayah Ciracas, Kebon Pala Jakarta Timur juga dilanda banjir pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri. Ia mengaku lebaran kali ini terganggu akibat banjir yang melanda pemukimannya.

“Ya untuk lebaran sedikit keganggu. Kalau untuk sekarang sih enggak ada yang ngungsi,” ucapnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

