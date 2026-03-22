Cerita Warga Ciracas dan Kebon Pala Jaktim Kebanjiran saat Lebaran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |08:42 WIB
Cerita Warga Ciracas dan Kebon Pala Jaktim Kebanjiran saat Lebaran (Ist)
JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Sabtu (21/3/2026) sore menyebabkan banjir di sejumlah titik. Salah satu titik terendam banjir adalah di Ciracas, Jakarta Timur.

1. Banjir di Ciracas

Dari rekaman video yang diterima pada Minggu (22/3/2026), tampak air menggenangi sejumlah titik. Tak hanya permukiman warga, air menggenangi sejumlah kendaraan yang tengah terparkir.

Salah satu warga bernama Asep mengungkapkan hujan turun pada sore hari. Ia menuturkan, air merupakan luapan dari Kali Cipinang.

“Iya (banjir pas hari lebaran). Sekitar jam 4 (sore) sudah mulai hujan. Luapan Kali Cipinang,” ucapnya, Minggu (22/3/2026).

Ia mengatakan, ratusan rumah dan sejumlah RT terdampak akibat banjir tersebut. “Kalau pinggir kali bisa 1,5 meter, karena posisinya makin turun ke bawah,” ujar dia.

Selain wilayah Ciracas, Kebon Pala Jakarta Timur juga dilanda banjir pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri. Ia mengaku lebaran kali ini terganggu akibat banjir yang melanda pemukimannya.

“Ya untuk lebaran sedikit keganggu. Kalau untuk sekarang sih enggak ada yang ngungsi,” ucapnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/337/3208245//prabowo_lebaran_bersama_titiek_dan_didit-orGD_large.jpg
Momen Hangat Presiden Prabowo Lebaran Bersama Titiek dan Didit di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/612/3207827//perhatikan_8_etika_penting_saat_berkunjung_ke_rumah_saudara_atau_kerabat-CmhZ_large.jpg
Perhatikan 8 Etika Penting Saat Berkunjung ke Rumah Saudara atau Kerabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/337/3208236//prabowo_bertemu_warga-0DMn_large.jpg
Kisah Haru dan Bahagia Masyarakat Bertemu Presiden Prabowo saat Lebaran di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/629/3206122//rupiah-ZN6F_large.jpg
Moms Jangan Jadi Investasi Bodong, saat Anak Dapat Salam Tempel Lebaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/33/3208224//lucinta_luna-vL9h_large.jpg
Alasan Lucinta Luna Salat Id Sebagai Laki-Laki: Sebuah Langkah Keberanian Kecilku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/194/3207823//baju_muslim-b2zJ_large.jpg
Tak Punya Baju Baru, Ini 3 Tips Tetap Stylish Lebaran di Hari Kedua
