Jalur Puncak Macet, One Way Diterapkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |08:53 WIB
BOGOR - Pada hari kedua Lebaran, Minggu (22/4/2026), arus lalu lintas di ruas Tol Jagorawi menuju kawasan wisata Puncak, Bogor, macet imbas peningkatan volume kendaraan. Rekayasa lalu lintas satu arah (one way) diberlakukan untuk mengurai kepadatan pagi ini.

Berdasarkan laporan terkini Jasa Marga pada pukul 08.08 WIB, kepadatan kendaraan terpantau terjadi di Tol Jagorawi, tepatnya di titik Ciawi KM 45 hingga KM 46 yang mengarah ke arah Puncak/Sukabumi. Antrean kendaraan dilaporkan terjadi akibat tingginya volume masyarakat yang hendak bersilaturahmi maupun berwisata di momen libur Lebaran.

"08.08 WIB #Tol_Jagorawi Ciawi KM 45 - KM 46 dari arah Jakarta PADAT, kepadatan volume lalin," tulis keterangan Jasa Marga lewat media sosial X resminya.

Untuk mengantisipasi kemacetan yang lebih panjang, polisi memberlakukan sistem satu arah (one way) prioritas naik. Artinya, kendaraan dari arah Jakarta yang menuju Puncak diberikan prioritas jalur, sementara arus sebaliknya tertahan untuk sementara waktu.

"08.08 WIB #Tol_Jagorawi Puncak DIBERLAKUKAN Satu Arah Prioritas Naik," tulis Jasa Marga.

Berbeda dengan kondisi arah Puncak, arus lalu lintas dari arah Bogor menuju Jakarta terpantau masih sangat kondusif. Jalur Ciawi - Bogor - Cibubur - TMII hingga Cawang dilaporkan dalam kondisi lancar.

(Erha Aprili Ramadhoni)

