Sempat Dilaporkan Hilang, Pria Ini Ditemukan Tewas Terkubur di Cikeas

JAKARTA - Jasad seorang pria ditemukan terkubur di wilayah Cikeas, Jawa Barat. Sebelumnya, pihak keluarga sempat melaporkan orang hilang ke kepolisian.

Dari video yang beredar, jasad pria tersebut tampak dibalut kain sarung dan kain kafan, serta ditemani beberapa pihak saat ditemukan. Narasi dalam video menyebutkan jasad itu sebelumnya dikabarkan hilang, dan keluarga telah melaporkannya ke kepolisian pada Rabu 11 Maret 2026. Jasad pria tersebut akhirnya ditemukan dalam kondisi terkubur di lahan kosong di Cikeas, Jawa Barat, pada Rabu 25 Maret 2026.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan, membenarkan kabar penemuan jasad tersebut. Ia menyebut korban adalah orang yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya ke Polres Metro Jakarta Timur.

“Infonya demikian, jasad pria itu merupakan orang yang sempat dilaporkan hilang,” kata Dicky kepada wartawan, Kamis (26/3/2026).

Dicky menambahkan, pihak kepolisian telah mengamankan seorang terduga pelaku. Namun, ia tidak merinci identitas pelaku dan hanya menyatakan kasus ini ditangani oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya.

“Iya, perkara tersebut ditangani Resmob Polda, pelaku sudah ada yang diamankan. Silakan ke Resmob Polda,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

