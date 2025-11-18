Geger! Warga Cililitan Temukan Mayat Pria Tersangkut di Sungai Ciliwung

JAKARTA – Warga di Jalan Ciliwung I, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah laki-laki yang tersangkut di tepi aliran Sungai Ciliwung. Jenazah tersebut kini telah dievakuasi petugas.

“Objek jenazah ditemukan di tepi Sungai Ciliwung, di Jalan Ciliwung I RT 10 RW 06, Cililitan, Kramat Jati,” kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur, Abdul Wahid, Selasa (18/11/2025).

Abdul Wahid menjelaskan, korban bernama Pon Siahaan (44), warga Jalan Kenari I, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Jenazah pertama kali dilihat warga sekitar yang menyaksikan tubuh korban hanyut dan tersangkut di pinggir sungai.

“Warga melihat adanya mayat yang hanyut di Kali Ciliwung lalu berinisiatif meminggirkan mayat tersebut, kemudian menghubungi pihak kepolisian,” ujarnya.