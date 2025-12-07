Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |10:35 WIB
Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir
Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir (Dok Okezone/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyampaikan, banjir masih merendam 15 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Timur pada Minggu (7/12/2025) hingga pukul 09.00 WIB. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan luapan kali Ciliwung.

1. Banjir

"BPBD mencatat saat ini terdapat, 15 RT di Jakarta Timur yang masih tergenang. Penyebab curah hujan tinggi dan luapan kali Ciliwung," ucap Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, dalam keterangan Minggu (7/12/2025).

Dalam upaya penanganan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. 

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ucapnya.

BPBD DKI mengimbau masyarakat tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

Adapun, berikut ini data 15 RT di Jakarta Timur yang masih terdampak banjir, yaitu:

1. Kelurahan Bidara Cina : 3 RT
Ketinggian: 30 sampai dengan 35 cm
Situasi: Masih dalam penanganan

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188236/tni_ad-ozwB_large.jpg
Pascabencana, 80 Prajurit TNI AD Berjibaku Bersihkan RSUD Aceh Tamiang yang Porak-poranda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188232/bnpb-3ZUd_large.jpg
Genset Raksasa Dikirim ke RSUD Takengon Pakai Heli, Pulihkan Layanan Kesehatan di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188226/banjir_rob-Cy0d_large.jpg
Banjir Rob Rendam 23 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188212/bantuan_korban_banjir-Fd93_large.jpg
Bantuan ke Sumbar Dikebut, Dapur Umum Siapkan 239.898 Bungkus Makan per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188185/bencana_sumatera-X6N4_large.jpg
22,7 Ton Bantuan Korban Banjir Terdistribusi Lewat Udara ke Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188184/bnpb-6HhW_large.jpg
BNPB Pastikan Penyaluran Bantuan di Langkat Optimal, Huntara Mulai Disiapkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement