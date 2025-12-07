Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir

Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir (Dok Okezone/Danandaya)

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyampaikan, banjir masih merendam 15 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Timur pada Minggu (7/12/2025) hingga pukul 09.00 WIB. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan luapan kali Ciliwung.

1. Banjir

"BPBD mencatat saat ini terdapat, 15 RT di Jakarta Timur yang masih tergenang. Penyebab curah hujan tinggi dan luapan kali Ciliwung," ucap Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, dalam keterangan Minggu (7/12/2025).

Dalam upaya penanganan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ucapnya.

BPBD DKI mengimbau masyarakat tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

Adapun, berikut ini data 15 RT di Jakarta Timur yang masih terdampak banjir, yaitu:

1. Kelurahan Bidara Cina : 3 RT

Ketinggian: 30 sampai dengan 35 cm

Situasi: Masih dalam penanganan