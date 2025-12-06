Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rob Satu Meter Lumpuhkan Akses ke Pelabuhan Sunda Kelapa, Aktivitas Bongkar Muat Terhenti

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |20:30 WIB
Banjir Rob Satu Meter Lumpuhkan Akses ke Pelabuhan Sunda Kelapa, Aktivitas Bongkar Muat Terhenti
Banjir Rob di Pelabuhan Sunda Kelapa (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Banjir rob masih melanda daerah pesisir Jakarta Utara dalam beberapa hari terakhir. Salah satu wilayah yang terdampak adalah kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa di Pademangan, Jakarta Utara.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu (6/12/2025), kawasan tersebut masih terendam banjir rob dengan ketinggian air diperkirakan mencapai satu meter. Kondisi ini membuat aktivitas di jalan sekitar pelabuhan terganggu.

Praktis, jalan menuju pelabuhan hanya bisa dilalui truk kontainer dan kendaraan besar lainnya. Meski masih bisa melintas, antrean panjang tak terhindarkan karena kendaraan harus melaju pelan untuk masuk ke area Pelabuhan Sunda Kelapa.

Tak hanya akses jalan, aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan juga ikut terganggu.

Jupri, seorang sopir truk kontainer, mengatakan bahwa ketinggian air di dalam pelabuhan bahkan lebih tinggi dibandingkan area luar.

“Macet, nggak bisa aksesnya. Gimana mau bongkar muat? Di dalam lebih parah, di pelabuhan lebih parah,” ujar Jupri.

 

Halaman:
1 2 3
      
