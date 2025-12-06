Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rob Setinggi 1 Meter Rendam Satu RT di Ancol, Warga Kewalahan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |19:35 WIB
Banjir Rob Setinggi 1 Meter Rendam Satu RT di Ancol, Warga Kewalahan
Banjir rob di Ancol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Banjir rob kembali melanda kawasan pesisir Jakarta Utara. Kali ini, air pasang merendam permukiman warga di RT 02 RW 08, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, pada Sabtu (6/12/2025).

Genangan air yang mencapai sekitar satu meter membuat aktivitas warga terganggu dan sejumlah barang di dalam rumah ikut terendam.

Banjir rob tidak hanya menggenangi kawasan pelabuhan dan ruas jalan, tetapi juga masuk ke rumah-rumah warga. Kondisi ini membuat sebagian warga memilih tetap berada di dalam rumah sambil menunggu air berangsur surut.

Air juga tampak merendam permukiman warga di Jalan Lodan IV. Menurut warga, air yang terus naik sejak pagi membuat mereka kewalahan. Banyak barang tidak sempat diselamatkan sehingga terendam banjir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188252//pramono_anung-7B4a_large.jpg
Pramono Sebut Banjir Rob di Jakarta Utara Surut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188226//banjir_rob-Cy0d_large.jpg
Banjir Rob Rendam 23 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188189//banjir_rob-76Tm_large.jpg
16 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3188035//banjir_rob_di_indramayu-Vu7y_large.jpg
Banjir Rob Kepung Indramayu: Ribuan Warga Terdampak, Air Capai 60 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188019//polri-8hnr_large.jpg
Polairud  Evakuasi Anak-Anak Korban Banjir Rob di Muara Angke
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement