Banjir Rob Setinggi 1 Meter Rendam Satu RT di Ancol, Warga Kewalahan

JAKARTA - Banjir rob kembali melanda kawasan pesisir Jakarta Utara. Kali ini, air pasang merendam permukiman warga di RT 02 RW 08, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, pada Sabtu (6/12/2025).

Genangan air yang mencapai sekitar satu meter membuat aktivitas warga terganggu dan sejumlah barang di dalam rumah ikut terendam.

Banjir rob tidak hanya menggenangi kawasan pelabuhan dan ruas jalan, tetapi juga masuk ke rumah-rumah warga. Kondisi ini membuat sebagian warga memilih tetap berada di dalam rumah sambil menunggu air berangsur surut.

Air juga tampak merendam permukiman warga di Jalan Lodan IV. Menurut warga, air yang terus naik sejak pagi membuat mereka kewalahan. Banyak barang tidak sempat diselamatkan sehingga terendam banjir.