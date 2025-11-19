Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang

JAKARTA - Warga di Kampung Bunder RT 05/01, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten geger karena penemuan mayat pria tanpa identitas, Selasa (18/11/2025) pagi. Mayat yang sudah dalam kondisi membusuk itu ditemukan warga di semak-semak kebun pisang.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengonfirmasi penemuan mayat itu. Setelah mendapat laporan, petugas langsung terjun ke lokasi.

“Tim langsung kami turunkan untuk melakukan olah TKP serta menggali keterangan saksi," kata Indra Waspada di lokasi penemuan.

Indra Waspada mengungkapkan, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Balaraja untuk autopsi. Indra Waspada pun turut mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit.

Indra Waspada menerangkan, awal mayat ditemukan saat warga mencium aroma menyengat. Saat itu, warga hendak mengecek lahan kebun yang berada tidak jauh dari lokasi penemuan mayat.

Berdasarkan keterangan warga, aroma tidak sedap sudah tercium sehari sebelumnya. Aroma itu kian menyengat sehari setelahnya. Sebab itu, warga mencari sumber bau.

"Warga lalu menemukan sebuah kantong plastik hitam berisi bagian kepala manusia. Selanjutnya warga melapor ke kelurahan dan diteruskan ke Polsek Cikupa," ujar Indra Waspada.