Joe Biden Perintahkan Penyelamatan Harus Diprioritaskan Usai Jembatan Francis Scott Key Ambruk Ditabrak Kapal Kargo

MARYLAND – Presiden Amerika Serikat (AS) AS Joe Biden mengatakan dia akan melakukan perjalanan ke Baltimore sesegera mungkin usai insiden jembatan Francis Scott Key ambruk paska ditabrak kapal kargo. Biden menegaskan upaya pencarian dan penyelamatan harus diprioritaskan.

“Saya sudah mengarahkan tim saya untuk menggerakkan langit dan bumi untuk membuka kembali pelabuhan dan membangun kembali jembatan secepat mungkin,” katanya.

Dia mengatakan runtuhnya jembatan itu adalah sebuah kecelakaan dan pemerintah federal akan membayar seluruh biaya jembatan itu. Dia menegaskan pengeluaran tersebut nantinya perlu disetujui oleh anggota kongres.

Wali Kota Baltimore Brandon Scott menggambarkan kejadian tersebut sebagai sebuah tragedi yang tak terpikirkan sebelumnya. Dia menambahkan bahwa fokus saat ini harus tertuju pada manusia, kehidupan, jiwa, ada orang-orang di dalam air yang harus diselamatkan.

BACA JUGA: Jembatan Francis Scott Key Putus Usai Ditabrak Kapal Kargo

Menteri Transportasi Maryland Paul Wiedefeld mengatakan para insinyur berada di lokasi untuk menentukan dampak struktural dari keruntuhan tersebut.

Perusahaan pelayaran Synergy Marine Group mengatakan kepada BBC bahwa kapal tersebut memiliki awak yang seluruhnya berkewarganegaraan India dengan 22 orang di dalamnya.

Dilaporkan dalam sebuah pernyataan bahwa semua awak kapal, termasuk dua pilot pelabuhan telah diperiksa dan tidak ada laporan adanya korban cedera.