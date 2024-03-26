Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jembatan Francis Scott Key Putus Usai Ditabrak Kapal Kargo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |22:54 WIB
Jembatan Francis Scott Key Putus Usai Ditabrak Kapal Kargo
Kapal kargo tabrak jembatan (Foto: BBC)
A
A
A

 

JAKARTA - Sebuah kapal kontainer yang hendak menuju Sri Lanka menabrak jembatan di kota Baltimore, Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan rekaman yang dilansir dari BBC, menunjukkan lampu kapal kontainer Dali padam beberapa menit sebelum tabrakan.

Jembatan Francis Scott Key putus dan runtuh ke dalam air sekitar pukul 01:30 waktu setempat setelah ditabrak kapal pengangkut barang tersebut.

"Saat ini upaya pencarian dan penyelamatan masih berlangsung," demikian dikutip dari BBC, Selasa (26/3/2024).

Sementara itu, FBI mengatakan tidak ada kaitannya dengan terorisme.

(Fakhrizal Fakhri )

      
