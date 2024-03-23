Hilang Kendali, Minibus Terjun Bebas ke Bawah Jembatan Selayar Lombok Timur

SELONG - Diduga hilang kendali, sebuah minibus terjun bebas ke bawah Jembatan Selayar Lombok Timur sepanjang sekitar 10 meter setelah menabrak pembatas jembatan hingga patah, Jumat (22/03/2024) sekitar pukul 18.00 Wita.

Insiden ini mengakibatkan 9 orang termasuk sopir mengalami luka, dan langsung dilarikan ke Klinik Agung Desa Pijot Kecamatan Keluak untuk menjalani perawatan.

Kecelakaan tunggal ini berawal dari mobil ertiga dengan nopol DR 1454 KC yang dikemudikan Salman Al Farisi (35) warga Pohgading Kecamatan Pringgabaya dari arah Keluak hendak pulang ke Pohgading memuat 8 penumpang.

Namun setelah belok dan melintas di jembatan tiba tiba mobil tak bisa dikendalikan hingga menabrak pembatas jembatan dan terperosok ke bawah jembatan. Mobil jatuh di genangan air dan para penumpang terjebak dalam mobil.

Warga sekitar yang yang melihat kejadian itu langsung memberikan pertolongan. Satu per satu penumpang berhasil dikeluarkan dari dalam mobil dan langsung dilarikan ke Klinik Agung di Pijot untuk menjalani perawatan karna mengalami luka akibat benturan.