INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Cari Pengemudi Mobil Patwal Diduga Senggol Kendaraan Lain di Tol Tomang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |14:43 WIB
Polisi Cari Pengemudi Mobil Patwal Diduga Senggol Kendaraan Lain di Tol Tomang
Mobil Patwal diduga senggol kendaraan lain di Tol Tomang (Foto: Instagram/Dramaojol)
A
A
A

JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyatakan bahwa anggota di mobil patwal yang memakai sirine dan strobo alias “tot tot wuk wuk” dan menyenggol mobil warga di Jalan Tol Tomang arah Tangerang bakal dipanggil untuk minta maaf langsung.

"Nanti kami juga akan panggil anggota terkait untuk minta maaf," kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Faizal, Kamis (15/1/2026).

Namun, pihaknya masih belum tahu sosok pengemudi yang mobilnya disenggol itu. Sebab, belum ada laporan yang diterima pihaknya terkait peristiwa tersebut.

"Kalau bikin laporan, pasti kita tahu, malah justru lebih enak kalau bikin laporan karena artinya kita bisa ketemu sama orangnya langsung," ujarnya.

Faizal menambahkan, jika ada kerugian yang diderita pengemudi itu, pihaknya bakal bertanggung jawab. Kemudian, ia mengingatkan seluruh anggotanya yang berpatroli agar berhati-hati agar kejadian serupa tak terulang.

"Tapi, kalau ada kerugian, kita bantu, kita selesaikan. Terus juga anggota yang misalkan patroli, itu diminta hati-hati," ucapnya.

Sebelumnya, viral di media sosial, anggota polisi dengan mobil patwal yang memakai sirine dan strobo alias “tot tot wuk wuk” disebut menyenggol mobil warga di Jalan Tol Tomang arah Tangerang.

(Arief Setyadi )

      
