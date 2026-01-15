Viral Mobil Patwal Diduga Senggol Kendaraan Lain di Tol, Korlantas Cari Bukti

JAKARTA - Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Brigjen Faizal, mengungkapkan pihaknya masih melakukan pengecekan untuk terkait viralnya mobil patwal memakai bersirine dan strobo diduga menyenggol mobil warga. Polisi juga mencari bukti terkait dengan peristiwa tersebut.

Mobil patwal yang memakai sirine dan strobo alias 'tot tot wuk wuk' itu diduga menyenggol mobil warga saat melintas di Jalan Tol Tomang arah Tangerang.

"Ini lagi kita cek. Kalau memang ada senggolannya itu pasti ada bekas senggolannya," kata Faizal, dikutip Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, dalam kondisi lalu lintas yang padat, gesekan antar kendaraan memang berpotensi terjadi. Namun, gesekan ringan biasanya hanya menimbulkan lecet kecil dan berbeda dengan tabrakan pada kecepatan tinggi.

Meski begitu, Korlantas Polri memastikan akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan memanggil anggota Patwal yang terlibat. Selain itu, pihaknya akan berupaya bertemu langsung dengan pemilik kendaraan yang merasa dirugikan.

"Kita cek nantinya apakah itu senggolan atau bukan, itu kita tinjau dulu. Kita minta waktunya ya," ujarnya.

Sebelumnya, viral di medsos, anggota polisi dengan mobil patwal yang memakai sirine dan strobo alias 'tot tot wuk wuk' disebut menyenggol mobil warga di dalam Jalan Tol Tomang arah Tangerang.



(Erha Aprili Ramadhoni)